На Миколаївщині окупанти розстріляли виховательок дитбудинку, щонайменше троє загиблих
Російсько-окупаційні війська розстріляли мікроавтобус, який віз виховательок дитячого будинку в одне із сіл на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу щонайменше троє виховательок загинули, також є поранені
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Еспресо.TV.
Випадок трапився на "кіровоградській" трасі. Мікроавтобус з маркуванням "червоного хреста" віз виховательок дитячого будинку, які мали замінити своїх колег на роботі.
Після обстрілу мікроавтобус спалахнув. Внаслідок обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло, троє виховательок. Ще двоє були поранені, але змогли з іншими колегами дістатися до позицій українських військових, де їм надали допомогу.
"Тільки вдумайтесь, навіть маркування "червоного хреста" не зупинило військо антихриста, бо в їх пустих головах відсутнє будь-що людське", – наголосила голова облради.
- Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зруйнували Ізюмську центральну міську лікарню. Пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів.
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