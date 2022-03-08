Окупанти зруйнували центральну лікарню в Ізюмі

Про це розповів заступник мера міста Володимир Мацокін.



"Я думав, що ворота пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО", – йдеться в повідомленні.



Він додав, що пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів.



Нагадаємо, Служба безпеки України отримала координати ворожої техніки з позначками V у Київській області. Українські військові її знищили.

Додамо, триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.