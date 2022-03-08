Окупанти зруйнували центральну лікарню в Ізюмі
Російсько-окупаційні війська зруйнували Ізюмську центральну міську лікарню. Пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів
Про це розповів заступник мера міста Володимир Мацокін.
"Я думав, що ворота пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО", – йдеться в повідомленні.
Він додав, що пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів.
- Нагадаємо, Служба безпеки України отримала координати ворожої техніки з позначками V у Київській області. Українські військові її знищили.
- Додамо, триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.
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