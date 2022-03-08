Зберігаються ознаки готовності керівництва Білорусі до широкомасштабної участі у війні проти України, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Еспресо.TV.

Зазначається, що основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей.

"Одночасно зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО ЗС РБ. Зокрема, у районі Брест перебувають по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ) ЗС Білорусі; у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр 103 опдбр", - йдеться у повідомленні.

Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ.

Зведені підрозділи 29, 35, 36 А та ПДВ продовжують утримуватись на рубежах в районі Поліське – Демидів.

На напрямку н.п. Димер перебувають підрозділи зі складу 98 пдд та 45 обр СпП, активних дій не відзначається.

Водночас в районі н.п. Буча противник підрозділами зі складу БТГр 76 та 98 пдд ПДВ намагається утримати місто, підрозділи 155 обрмп противника відведені на відновлення боєздатності.

Для ведення наступальних дій у напрямку н.п. Фастів стягуються додаткові сили противника.

У напрямку н.п. Іванків противник продовжує ведення наступу підрозділами окупаційних військ зі складу 35 Армії у взаємодії з 36 омсбр (Борзя) 29 Армії.

Після значних втрат триває відновлення боєздатності БТГр зі складу 106 пдд та 98 пдд ПДВ в районі н.п. Ірпінь.

Противник, силами підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд ЦВО намагається блокувати Чернігів.

Основні сили 74 омсбр продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна.

Також зазначається, що в районі Глухова противник, силами до п’яти БТГр зі складу 90 тд та чотирьох БТГр зі складу 2-ї Армії Центрального ВО намагався організувати наступ з раніше створеного рубежа. Успіхів не зазнав, наступ зупинений.

"У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25 омсбр (Луга) 6-ї Армії залишили зону бойових дій та повернуті до району н.п. Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності. До семи БТГр 1, 2 АК та 150-ї мсд 8-ї Армії окупантів не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Здійснено невдалу спробу наступу в районі н.п. Троїцьке. Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь. Здійснено висування 2 БТГр 71 мсп (Калинівська) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Оріхів", - зазначають у Генштабі.

Силами до БТГр, ворог провів наступальні дії у напрямку н.п. Тернівка, зазнав значних втрат та повернувся в райони зосередження в районі н.п. Капустине, Баловне, Новоматвіївське.

Крім того, у Генштабі повідомили, що в акваторіях Чорного та Азовського морів противник не проводив активних дій. Зберігається імовірність нанесення ракетних ударів по державних та військових об’єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.