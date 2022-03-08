Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зберігаються ознаки готовності керівництва Білорусі до широкомасштабної участі у війні проти України, - Генштаб

Зберігаються ознаки готовності керівництва Білорусі до широкомасштабної участі у війні проти України, - Генштаб

8 березня, 2022 вiвторок
13:52
війна з Росією лукашенко

Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Еспресо.TV.

Зазначається, що основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей.

"Одночасно зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО ЗС РБ. Зокрема, у районі Брест перебувають по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ) ЗС Білорусі; у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр 103 опдбр", - йдеться у повідомленні.

Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ.

Зведені підрозділи 29, 35, 36 А та ПДВ продовжують утримуватись на рубежах в районі Поліське – Демидів.

На напрямку н.п. Димер перебувають підрозділи зі складу 98 пдд та 45 обр СпП, активних дій не відзначається.

Водночас в районі н.п. Буча противник підрозділами зі складу БТГр 76 та 98 пдд ПДВ намагається утримати місто, підрозділи 155 обрмп противника відведені на відновлення боєздатності.

Для ведення наступальних дій у напрямку н.п. Фастів стягуються додаткові сили противника.

У напрямку н.п. Іванків противник продовжує ведення наступу підрозділами окупаційних військ зі складу 35 Армії у взаємодії з 36 омсбр (Борзя) 29 Армії.

Після значних втрат триває відновлення боєздатності БТГр зі складу 106 пдд та 98 пдд ПДВ в районі н.п. Ірпінь.

Противник, силами підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд ЦВО намагається блокувати Чернігів.

Основні сили 74 омсбр продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна.

Також зазначається, що в районі Глухова противник, силами до п’яти БТГр зі складу 90 тд та чотирьох БТГр зі складу 2-ї Армії Центрального ВО намагався організувати наступ з раніше створеного рубежа. Успіхів не зазнав, наступ зупинений.

"У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25 омсбр (Луга) 6-ї Армії залишили зону бойових дій та повернуті до району н.п. Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності. До семи БТГр 1, 2 АК та 150-ї мсд 8-ї Армії окупантів не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Здійснено невдалу спробу наступу в районі н.п. Троїцьке. Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь. Здійснено висування 2 БТГр 71 мсп (Калинівська) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Оріхів", - зазначають у Генштабі.

Силами до БТГр, ворог провів наступальні дії у напрямку н.п. Тернівка, зазнав значних втрат та повернувся в райони зосередження в районі н.п. Капустине, Баловне, Новоматвіївське.

Крім того, у Генштабі повідомили, що в акваторіях Чорного та Азовського морів противник не проводив активних дій. Зберігається імовірність нанесення ракетних ударів по державних та військових об’єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
наступ
російські окупанти
війна новини
Читайте також:
Ілля Пономарьов
26 лютого, 2022 субота
Якщо Путін не візьме Україну за найближчі 9 днів, у нього не залишиться жодних ресурсів для бойових дій, - ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов
8 березня, 2022 вiвторок
Біженцям радять не їхати в ЄС через Польщу
Віктор Орбан
7 березня, 2022 понедiлок
Орбан указом заборонив постачати Україні зброю через Угорщину
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.28
    Купівля 29.28
    Продаж 30.33
  • EUR
    Купівля 32.23
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 березня
15:13
Світові ціни на пшеницю оновили рекордні показники 2008 року
15:01
Валдіс Домбровскіс
Путін вдарить по НАТО в країнах Балтії, якщо переможе в Україні, - віцепрезидент Єврокомісії
14:59
Олексій Данілов
"Від цього залежить, чи вбиватиме Росія далі наших дітей, жінок і батьків": Данілов звернувся до Заходу по бойові літаки і засоби ППО
14:52
Суми евакуація
У Сумах відновили евакуацію населення
14:39
Українські військові розбили ворожу колону під Києвом після повідомлення у чат-боті
14:31
санкції проти РФ
ЄС готує нові санкції проти російських олігархів і білоруських банків, - Reuters
14:29
Люксембург
Люксембург надав Україні 250 млн євро допомоги
14:06
Андрій Райкович
Зеленський призначив ексмера Кропивницького головою Кіровоградської ОДА
13:51
обстріл Буча
Німецький генпрокурор розпочав розслідування злочинів РФ
13:47
Замість суконь - флісовий одяг і бронежилети. Компанія українського дизайнера ANDRE TAN шиє речі для потреб ЗСУ
13:45
Південні Курили
Японія назвала Південні Курили своєю суверенною територією
13:44
Олексій Арестович
Темпи просування військ РФ уповільнились, росіяни зазнають втрат на оперативних напрямках та спрямовують сили на інформаційну війну, - Арестович
13:42
Світовий банк
Світовий банк затвердив пакет підтримки для України на $700 млн
13:37
Нідерланди-Україна
Для допомоги Україні у Нідерландах за один день зібрали 106 млн євро
13:32
Shell
Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу
13:29
Евакуація
Евакуацію з Сум зупинили, окупанти почали стрілянину за маршрутом зеленого коридору
13:11
окупант
У Бердянську окупанти захопили радіостанцію
13:08
окупанти з рф
РФ почала атаку Маріуполя в напрямку гуманітарного коридору, - штаб ООС
13:07
Українці з областей, де тривають бойові дії, відтепер можуть отримати по 6500 грн, - Федоров
13:05
Пілоти окупантів масово відмовляються бомбити Україну, РФ вирішила залучити курсантів, – Геращенко
12:50
VMware
Американський розробник хмарних рішень VMware призупиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі
12:34
газ
Російський газ продовжує надходити магістральними газопроводами до Європи
12:28
Ірина Верещук
"В заручниках 300 тис. людей - інсулінозалежні, онкохворі, діти": РФ обстрілами завадила відкрити коридор з Маріуполя, Верещук вимагає уваги світових лідерів
12:06
Зеленський
"У Маріуполі вперше від зневоднення померла дитина": Зеленський вимагає від країн-партнерів закрити небо від РФ, яка бомбить мирні міста
11:55
росія корабель
Українська розвідка оприлюднила список воєнних злочинців РФ, які вбивають мирних українців
11:43
гуманітарна допомога
До Маріуполя із Запоріжжя виїхала гуманітарна допомога
11:40
"Ми отримали підкріплення! Прийдемо і вас розвалимо, чекайте!": очільник Миколаївщини Кім анонсував наступ на окупантів
11:37
Київ
Степан Процюк: Єдиними устами, єдиним серцем
11:35
нафта
Найбільші нафтові компанії Австралії припинили купувати російську нафту
11:22
Ірпінь
Окупанти запропонували меру Ірпеня здати місто, той відмовився
11:19
Смартфон
В Україні запрацював офіційний чат-бот для збору даних про військові злочини Росії
11:04
Суми евакуація
В Сумах розпочався перший етап евакуації населення
10:58
нікель
Стрибок у $26 тис.: ціни на нікель оновили рекорд
10:45
Рятувальники
Рятувальники розібрали завали Вінницького аеропорту, виявили тіла 10 людей
10:35
Ексклюзив
ЗСУ
Якщо ми закріпимо лінії фронту, то російська армія програє остаточно, – учасник тероборони Київщини
10:31
Порошенко в ефірі CNN: купувати російські нафту і газ аморально, кожен долар Путін використає для вбивства українців
10:24
YouTube видалив два канали російського пропагандиста Соловйова
10:20
окупанти обстріляли
На Луганщині окупанти обстріляли житлові будинки, дитячий садок та інтернат
09:57
Ірина Верещук
Верещук оголосила про відкриття 8 березня гуманітарного коридору з Сум і закликала не вірити провокаціям РФ щодо зміни маршруту
09:55
Ізюм
Спроба окупантів захопити Ізюм на Харківщині провалилася, але вони підірвали мости, - УП
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV