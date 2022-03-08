Українські військові розбили ворожу колону під Києвом після повідомлення у чат-боті

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.

"Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками V на Київщині. Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні "привіти" окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше "завдання буде виконане" точно – ми знищимо їх! Продовжуйте інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ!", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій.

Нагадаємо, триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.