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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські військові розбили ворожу колону під Києвом після повідомлення у чат-боті

Українські військові розбили ворожу колону під Києвом після повідомлення у чат-боті

8 березня, 2022 вiвторок
14:39
війна з Росією

Служба безпеки України отримала координати ворожої техніки з позначками V у Київській області. Українські військові її знищили.

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.

"Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками V на Київщині. Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні "привіти" окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше "завдання буде виконане" точно – ми знищимо їх! Продовжуйте інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ!", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій.

  • Нагадаємо, триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.

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