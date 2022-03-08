Українські військові розбили ворожу колону під Києвом після повідомлення у чат-боті
Служба безпеки України отримала координати ворожої техніки з позначками V у Київській області. Українські військові її знищили.
Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
"Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками V на Київщині. Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні "привіти" окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше "завдання буде виконане" точно – ми знищимо їх! Продовжуйте інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ!", - йдеться у повідомленні.
Українців закликали надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій.
- Нагадаємо, триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.
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