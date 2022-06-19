На Миколаївщині окупанти за добу поранили 16 цивільних
На Миколаївщині 18 червня росіяни поранили 16 мешканців Баштанського й Миколаївського районів
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Під обстрілами опинилися місто Миколаїв, яке вчора було атаковане двічі, і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 16 людей", - наголосила вона.
Усі вони ушпиталені й отримують необхідну медичну допомогу. Дітей серед постраждалих немає.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 297 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 55 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила голова облради.
- 18 червня РФ обстріляла Миколаїв п'ятьма ракетами. Уражені житловий будинок, завод пластикових вікон і ковбасний цех.
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