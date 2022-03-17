На Миколаївщині прикордонники й морпіхи захопили російську вантажівку з боєприпасами та зброєю, - ДПСУ
На Миколаївщині під час зачистки населеного пункту від окупантів українські прикордонники й морпіхи захопили вантажівку з боєприпасами та стрілецькою зброєю
Про це заявила Держприкордонслужба.
"На Миколаївщині, під час зачистки одного з населених пунктів від орків, прикордонники з морпіхами захопили трофей. Ворог втік, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї", - ідеться в повідомленні.
Трофеї передали підрозділам ЗСУ, які "обіцяють, що кулі повернуть загарбникам, але у спосіб, який останнім не сподобається". Сили оборони продовжують захищати Україну від російських окупантів.
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