На Миколаївщині прикордонники й морпіхи захопили російську вантажівку з боєприпасами та зброєю, - ДПСУ

Про це заявила Держприкордонслужба.



"На Миколаївщині, під час зачистки одного з населених пунктів від орків, прикордонники з морпіхами захопили трофей. Ворог втік, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї", - ідеться в повідомленні.



Трофеї передали підрозділам ЗСУ, які "обіцяють, що кулі повернуть загарбникам, але у спосіб, який останнім не сподобається". Сили оборони продовжують захищати Україну від російських окупантів.



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