На Миколаївщині росіяни обстріляли будинки, спричинили загоряння полів, урочища
На Миколаїщині 19 - 20 липня окупанти обстріляли понад 15 будинків, поля із зерном, лісове урочище. З-під завалів урятували двох людей
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
"Вчора, 19 липня, орієнтовно з 12:30 фіксувалися обстріли сіл Мирне, Зоря, Котляреве Шевченківської громади. Внаслідок чого відбулося руйнування житлових будинків, загоряння полів із зерновими. Постраждалих немає. Вдень, 19 липня, о 15:40, внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади горіли хвойна підстилка та лісові насадження", - зазначив він.
Близько 18:00 - 19:00 окупанти відкрили вогонь по Лиманах. Унаслідок цього горіли житлові та дачні будинки.
Удень 19 липня в Широківській громаді росіяни зруйнували або пошкодили сім будинків. Також влучали за межами населених пунктів. Люди не постраждали.
Орієнтовно з 2:20 до 3:00 20 липня окупанти неодноразово обстріляли Баштанську громаду. За попередньою інформацією, вибухи пролунали біля кількох міст і сіл. Загорілися пожнивні залишки на полі. Детальну інформацію про пошкодження та постраждалих уточнюють.
"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, близько 2:00 - 2:30 під обстріл потрапило смт Березнегувате, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З під завалів врятовано дві людини. Також приблизно в цей час під ворожий обстріл потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зауважив Віталій Кім.
У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.
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