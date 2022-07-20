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Головна війна з Росією РФ обстріляла Миколаїв. Снаряди влучили в район консервного заводу

РФ обстріляла Миколаїв. Снаряди влучили в район консервного заводу

20 липня, 2022 середа
04:20
війна з Росією Миколаїв

19 липня після російського обстрілу з Херсонщини у Миколаєві снаряди влучили в район консервного заводу

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Артилерією 152-го калібру з тимчасово окупованої Херсонщини знов гатили по Миколаєву, снаряди влучили в район консервного заводу. Також обстріляно Галіцинове, де влучання відбулось у поле на околиці. Без втрат. Два реактивних снаряди РСЗВ "Ураган" випущено ворогом по Великій Костромці. Пошкоджено декілька цивільних будівель та лінія електропостачання. Людських втрат нема", - написали у "Півдні".

Від російських обстрілів також постраждало Брезнегувате. Реактивною системою залпового вогню "Смерч" зруйновано два та пошкоджено п’ять приватних будинків. Людських втрат немає.

Трохи згодом атаку повторив ворожий винищувач, який випустив по Березнегуватому п’ять ракет. Росія била в район переправи та по сільськогосподарських угіддях. Також без втрат.

"В районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат. У відповідь нашими гелікоптерними парами атаковано скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. Як результат - частково знищена мінометна батарея", - йдеться у звіті.

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