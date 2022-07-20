Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ввечері наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень розвідуються. Під час виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, нанесено ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога", - йдеться у звіті.

По скупченню ворога, його складах та техніці також відпрацювала пара штурмовиків та бомбардувальник ЗСУ. Була пошкоджена батарея РСЗВ "Град" в районі Давидова Брода та Тернових Под.

За добу, 19 липня, Росія втратила 41 окупанта, 1 літак Су-35, 1 безпілотний розвідник, 3 одиниці РСЗВ "Град", 3 гаубиці "Мста-Б" і 1 "Гвоздику", 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайних. Також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

Парою українських штурмовиків було завдано удару по складу боєкомплекту і скупченню техніки в районі Снігурівки, а парою Мі-24 – авіаудар по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

На південному напрямку фронту у російських військ відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

Ввечері 19 липня від російського удару в Одеській область постраждав склад.

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