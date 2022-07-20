Українська артилерія уразила кілька командних пунктів, станції управління та логістичні бази РФ на Півдні
За добу, 19 липня, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневі ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення РФ на Півдні України
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ввечері наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень розвідуються. Під час виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, нанесено ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога", - йдеться у звіті.
По скупченню ворога, його складах та техніці також відпрацювала пара штурмовиків та бомбардувальник ЗСУ. Була пошкоджена батарея РСЗВ "Град" в районі Давидова Брода та Тернових Под.
За добу, 19 липня, Росія втратила 41 окупанта, 1 літак Су-35, 1 безпілотний розвідник, 3 одиниці РСЗВ "Град", 3 гаубиці "Мста-Б" і 1 "Гвоздику", 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайних. Також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського.
Парою українських штурмовиків було завдано удару по складу боєкомплекту і скупченню техніки в районі Снігурівки, а парою Мі-24 – авіаудар по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.
- На південному напрямку фронту у російських військ відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.
- Ввечері 19 липня від російського удару в Одеській область постраждав склад.
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