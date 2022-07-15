Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону в телеграмі.

Росіяни відкривали вогонь по Галіцинівській, Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Шевченківській, Баштанській і Привільнянській громадах.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 13 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила голова Миколаївської облради.

Постраждалих ушпиталили. Їм надають необхідну медичну допомогу.

"Загалом станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходяться 326 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 49 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - додала Ганна Замазєєва.

14 липня в Миколаєві окупанти поцілили у два навчальні заклади, об’єкт транспортної інфраструктури й готель.

15 липня у Миколаєві було чути вибухи. РФ завдала ударів по двох університетах міста, випустивши щонайменше 10 ракет, є поранені.

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