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Головна війна з Росією На Миколаївщині села постійно потерпають від обстрілів, - депутатка облради Москаленко
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На Миколаївщині села постійно потерпають від обстрілів, - депутатка облради Москаленко

9 травня, 2022 понедiлок
13:26
війна з Росією Миколаївська область

Вікторія Москаленко, депутатка Миколаївської облради розповіла, що продовжуються обстріли селищ. Декілька сіл вже знищено вщент. Звуки пострілів та вибухів чути постійно, на кордонах сіл йдуть бої

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Продовжуються обстріли селищ, про які не завжди кажуть у новинах. Декілька сіл вже знищено повністю. Якщо обстріли у Миколаєві чути періодично, то цей звук в селах постійний. Цієї ночі обстріли були до ранку. Дуже гучно, дві доби - це жах та пекло. Вчора був обстріляний Інгульський район. Площа Перемоги, де знаходяться магазинчики та ринок. Все пошкоджено, кафе ресторани повністю зруйновані. Три людини загинуло, шість поранено. Чотири людини загинуло за дві доби", - підкреслила Москаленко.

Також депутатка Миколаївської облради додала, що частина сіл Шевченківської ОТГ знаходиться в окупації.

"Я маю зв’язок зі старостами, яким передали гуманітарну допомогу, але це не просто. Для того, щоб люди мали можливість підтримати себе й свої родини. В деяких селах люди продовжують виїжджати. Вони розуміють, що поки ворог має плани до наступу на обласний центр, бої будуть продовжуватися", - зауважила Москаленко.

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