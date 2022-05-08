В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи
У ніч з 7 на 8 травня у Миколаєві та Одесі пролунали вибухи
Про це повідомили у застосунку "єТривога".
Детальної інформації про вибухи поки немає. У цих регіонах не оголошувалась повітряна тривога.
Громадян закликають бути обережними.
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