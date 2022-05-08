В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи

Про це повідомили у застосунку "єТривога".

Детальної інформації про вибухи поки немає. У цих регіонах не оголошувалась повітряна тривога.

Громадян закликають бути обережними.

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