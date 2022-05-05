Росіяни всю ніч бомбили місто й область: за добу на Миколаївщині поранено не менш ніж 15 людей

Про це повідомили в телеграм-каналах місцевої влади.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що російські окупанти обстрілювали Миколаїв і область усю ніч. На 10:30 жертв немає, кілька поранених. Водночас обстрілами було завдано значних матеріальних збитків.

Як уточнила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає.

Усіх постраждалих доправили в медичні заклади, вони отримують необхідну допомогу.

Загалом на ранок 5 травня в миколаївських лікарнях перебувають 157 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Як розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, унаслідок нічних обстрілів міста російськими військами, було пошкоджено контактну мережу, через що довелося змінити маршрут одного з тролейбусів. Також через обстріли пошкоджено газопроводи на кількох вулицях Інгульського району міста. Без газу в Миколаєві на ранок залишилися більше 290 абонентів. На місцях працюють фахівці, витоки газу локалізували, ремонтні бригади відновлюють газопостачання.

Депутатка Миколаївської облради Вікторія Москаленко розповіла в етері телеканалу "Еспресо" про цілодобові бої на межі Миколаївщини та Херсонщини.

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