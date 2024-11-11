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Ситуація динамічно змінюється: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок

Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
09:15
Війна з Росією

Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр, зазначив, що ворог, дійшовши до лівого берега р. Оскіл, намагається пройти північніше і веде бойові дії у напрямку с. Колісниківка

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наш батальйон "Ахіллес" та 92-га ОШБр тривалий час працюють на двох напрямках, Глибоке-Липці на півночі Харківщині та Куп'янський район. У зоні Глибоке-Липці ситуація стабільна, лінія оборони утримується, а ворог перегруповується, накопичується, проводить розвідку. Наше завдання – не допустити спроб прориву лінії фронту на цьому напрямку. Щодо Куп'янського напрямку, то ситуація дуже динамічно змінюється, напружена, постійно відбуваються ударно-штурмові дії окупантів. З нашого боку також здійснюються окремі операції з поновлення стану положень", - зауважив заступник командира БПАК "Ахіллес"

За його словами, на мапах можна бачити, що противник вперся у лівий берег річки Оскіл, маючи на меті його захопити, але йдуть бої. Ворог намагається пройти північніше до Колісниківки та захопити цей населений пункт.

"На лівому березі перебувають наші потужні сили, які не дають російським військам просуватися. Завдання українських оборонців – утримати лівий берег р.Оскіл, не допустити захоплення Куп'янська, Куп'янська-Вузлового. Ми постійно проводимо розвідку і з перехоплень нам відомо, що росіяни ставлять собі завдання до нового року захопити вже навіть правобережний Куп'янськ. Окупанти постійно ведуть штурмові дії. А бої за Колісниківку показують, що вони продовжують не рахуватися зі своєю живою силою: біжать вперед, гинуть, а наступні російські вояки знову біжать повз своїх вбитих та поранених, їх не забирають, далі біжать – це такі "зомбі"-атаки з боку загарбників", - прокоментував Олесь Маляревич.
 

  • 10 литсопада за інформацією від Генштабу ЗСУ на російсько-українському фронті відбулося 160 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.
  • Очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що у Куп’янській громаді, що на Харківщині через російські обстріли зачинилося останнє відділення Укрпошти. Також припинили роботу банкомати.




     
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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