У Куп’янській громаді на Харківщині зачинилося останнє відділення Укрпошти і більше не працюють банкомати

Про це повідомив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері телемарафону.

"На жаль, закрилося відділення Укрпошти, у зв’язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості FPV-дронів саме по автівках інкасаторів", - зазначив Беседін.

За його словами, російська армія спостерігає за під’їздами до Куп’янська та атакує FPV-дронами автівки, не дозволяючи завести гуманітарну допомогу.

"Безпекова ситуація вкрай складна, на лівобережжі – фактично критична. Постійні обстріли та руйнування. Єдиний спосіб, яким наш ворог воює, – знищує наші міста, наші будинки й вбиває наших людей. Сьогодні також двоє загиблих і поранена людина. На зараз потрібно виїздити з території громади в більш безпечні місця", - сказав Беседін.

Він також нагадав, що загиблі у селищі Ківшарівка люди й досі лишаються під завалами. Все через те, що окупанти не дають застосовувати спецтехніку та працювати рятувальникам.

"Три людини загинуло, лежать під завалами, і деблокувати їх неможливо", - констатував Беседін.

За його інформацією, 1100 жителів громади залишаються на лівому березі Осколу без світла, газу, централізованого водо- та теплопостачання.