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Удар по Ківшарівці 3 листопада: через обстріли РФ з-під завалів будинку неможливо деблокувати людей

Юлія Юліна
4 листопада, 2024 понедiлок
19:32
Війна з Росією ДСНС

Після удару по Ківшарівці Харківської області, якого Росія завдала ввечері 3 листопада, рятувальники досі не можуть розібрати завали п'ятиповерхового будинку

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Про це в ефірі телемарафону сказав директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

"Маємо зруйнований під’їзд п’ятиповерхового будинку. За наявною інформацією, щонайменше троє людей під завалами, і проводити рятувальну операцію з застосуванням спеціалізованої техніки немає можливості, тому що населений пункт перебуває під постійними обстрілами, і дуже багато FPV-дронів там літає", - розповів він.

Своєю чергою депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в ефірі Еспресо сказав, що "є велика ймовірність того, що вони (люди під завалами, - ред.) загинули, і зараз тривають там розбори".

"А взагалі Харківщина оговтується від учорашніх прильотів, тому що вчора було там дуже гучно. Супермаркет Олексіївський Рост на Олексіївці повністю зруйнований, вибиті вікна навколо, 14 людей постраждали. Це абсолютно випадкові люди, які чи то проїздили, чи то проходили повз цей район, повз супермаркет. Четверо поліцейських, які саме потрапили на своїй патрульній машині в епіцентр вибуху і теж постраждали, перебувають у лікарні. Це у нас район Олексіївський, абсолютно спальний район, цивільний, там військових об’єктів, як завжди, немає, і ми вже вкотре кажемо про те, що росіяни тероризують місто Харків", - зазначив депутат.

  • У неділю, 3 листопада, близько 20:50 ворог ударив по смт Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, одна людина постраждала.
Теги:
Новини
Україна
окупанти
Харківщина
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