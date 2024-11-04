Удар по Ківшарівці 3 листопада: через обстріли РФ з-під завалів будинку неможливо деблокувати людей

Про це в ефірі телемарафону сказав директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

"Маємо зруйнований під’їзд п’ятиповерхового будинку. За наявною інформацією, щонайменше троє людей під завалами, і проводити рятувальну операцію з застосуванням спеціалізованої техніки немає можливості, тому що населений пункт перебуває під постійними обстрілами, і дуже багато FPV-дронів там літає", - розповів він.

Своєю чергою депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в ефірі Еспресо сказав, що "є велика ймовірність того, що вони (люди під завалами, - ред.) загинули, і зараз тривають там розбори".

"А взагалі Харківщина оговтується від учорашніх прильотів, тому що вчора було там дуже гучно. Супермаркет Олексіївський Рост на Олексіївці повністю зруйнований, вибиті вікна навколо, 14 людей постраждали. Це абсолютно випадкові люди, які чи то проїздили, чи то проходили повз цей район, повз супермаркет. Четверо поліцейських, які саме потрапили на своїй патрульній машині в епіцентр вибуху і теж постраждали, перебувають у лікарні. Це у нас район Олексіївський, абсолютно спальний район, цивільний, там військових об’єктів, як завжди, немає, і ми вже вкотре кажемо про те, що росіяни тероризують місто Харків", - зазначив депутат.