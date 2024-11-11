Російська армія запустила по Україні БПЛА: на Київщині працювала ППО
Ввечері 11 листопада російська армія запустила по території України безпілотники
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
О 21:15 військові попередили, що ворожий БПЛА (імовірно розвідувальний) зафіксовано на Київщині. Працювала ППО.
Згодом ще дрони рухались курсом на Київ.
У Запоріжжі також оголосили загрозу застосування ворожих ударних БПЛА. Група ворожих безпілотників на півночі Запорізької області попрямувала курсом на Дніпропетровщину.
О 22:02 група "шахедів" з півночі Запорізької області полетіла північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам'янського. Ще одна група на межі Донецької та Дніпропетровської областей рухалася курсом на Харківщину, а група "шахедів" з Херсонщини - на Миколаївщину.
ПС поінформували о 22:35:
- Група "шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ.
- Кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини.
- Група "шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід.
- Нова група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
- Кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської обл., РФ на Сумщину.
- Ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.
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