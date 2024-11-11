Російська армія запустила по Україні БПЛА: на Київщині працювала ППО

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

О 21:15 військові попередили, що ворожий БПЛА (імовірно розвідувальний) зафіксовано на Київщині. Працювала ППО.

Згодом ще дрони рухались курсом на Київ.

У Запоріжжі також оголосили загрозу застосування ворожих ударних БПЛА. Група ворожих безпілотників на півночі Запорізької області попрямувала курсом на Дніпропетровщину.

О 22:02 група "шахедів" з півночі Запорізької області полетіла північно-західним курсом, у напрямку Дніпра, Кам'янського. Ще одна група на межі Донецької та Дніпропетровської областей рухалася курсом на Харківщину, а група "шахедів" з Херсонщини - на Миколаївщину.

ПС поінформували о 22:35:

Група "шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північ.

Кілька груп БпЛА на Дніпропетровщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Полтавщини/Кіровоградщини.

Група "шахедів" на півдні Харківщини курсом на північний захід.

Нова група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

Кілька нових груп ворожих БпЛА з Курської обл., РФ на Сумщину.

Ворожий дрон з Київщини на Житомирщину.

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