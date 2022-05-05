Цілодобові бої йдуть на межі Миколаївщини та Херсонщини, - депутатка облради Москаленко

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Еспресо".



Депутатка зауважила, що Миколаїв на сьогодні є дуже гарячим містом на території України.



"У вчорашній вечір та ніч Миколаїв з околицями міста були під постійними обстрілами. Цілодобові бої йдуть на кордоні Миколаївської та Херсонської областей" – розповіла депутатка.



Вікторія Москаленко зазначила, як відомо, за інформацією від військових та зведеннями Генштабу, що ворог окопується та постійно зосереджує сили у напрямку Херсон - Миколаїв - Кривий Ріг.



Депутатка облради зауважила:"Ворог має намір наступати на обласний центр, але коли цей намір буде реалізований, ми не знаємо. Ще три дні тому окупанти збиралися вийти зі Снігурівки, але наші авіація та артилерія влучно відпрацювала по ворогу, тому намагання йти на Миколаїв були без успіху. Ситуація залишається напруженою".



Москаленко додала, що активні бойові дії відбуваються дуже близько від Миколаєва, з урахуванням 20 кілометрової відстані Снігурівки від обласного центру.



5 травня Генштаб повідомив, що українська армія відновила контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївщини та Херсонщини

Раніше, 3 травня голова Миколаївської облради заявила про наслідки російських обстрілів Миколаївщини, у яких 11 людей зазнали поранень та 137 постраждалих перебуває у лікарнях області