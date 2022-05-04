Обстріли Миколаївщини: за добу поранено 11 людей
Унаслідок російських обстрілів Миколаївщини 3 травня 11 людей зазнали поранень, у лікарнях області перебуває 137 постраждалих від атак окупантів
Про це заявила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 11 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - зазначила вона.
Станом на ранок 4 травня в лікарнях Миколаївщини перебуває 137 людей, постраждалих від російських атак.
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