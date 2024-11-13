Укренерго запровадило обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів
У середу, 13 листопада, Укренерго запровадило обмеження електроенергії для промислових споживачів і бізнесу в низці областей України
Про це повідомляє Укренерго.
Так, причиною тимчасових обмежень стало короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.
"Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання, обмеження будуть скасовані", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє ДТЕК, обмеження діятимуть у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях з 07:00 до 20:00.
- 13 листопада з 07:00 до 20:00 в Івано-Франківській та Волинській областях для промислових споживачів буде застосовано графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП).
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