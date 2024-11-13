Укренерго запровадило обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів

Про це повідомляє Укренерго.

Так, причиною тимчасових обмежень стало короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

"Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання, обмеження будуть скасовані", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ДТЕК, обмеження діятимуть у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях з 07:00 до 20:00.