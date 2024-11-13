Витік документів Пентагону про український контрнаступ: Тейшейру засудили до 15 років ув'язнення

Про це повідомило Reuters.

22-річного Тейшейру засудили до 15 років ув'язнення. Вирок оголосили у вівторок, 12 листопада.

Прокурори наполягали на майже 17 роках ув'язнення. Вони зазначали, що це зробить Тейшейру "застережливим прикладом для чоловіків і жінок-військовослужбовців та осіб, які мають допуск до державної таємниці в уряді США".

Адвокати натомість просили засудити Тейшейру до 11 років. Вони заявили, що їхній клієнт страждав на аутизм і був ізольованим, а його наміром ніколи не було завдати шкоди Сполученим Штатам, а лише розповісти друзям, яких він знайшов в інтернеті, про світові події, в тому числі про війну в Україні.

Тейшейра в суді попросив пробачення за свої дії.

"Я прошу вибачення за всю шкоду, яку я приніс і якої заподіяв", – сказав Тейшейра під час слухання справи про винесення вироку.

Суддя наголосив, що, попри тривале навчання щодо поводження з секретними документами й попередження про покарання за їх розголошення, Тейшейра розмістив в інтернеті, на Discord, сотні документів протягом року.

Тейшейра, який залишається під вартою з моменту арешту у квітні 2023 року, визнав себе винуватим за шістьма пунктами обвинувачення в умисному зберіганні й передачі секретної інформації, що стосується національної оборони, через витік торік величезної кількості секретних записів групі геймерів в додатку для обміну повідомленнями Discord.

Що відомо про витік секретних документів Пентагону

6 квітня 2023 року видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Після цього Пентагон розпочав розслідування.

За декілька днів у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. За їхніми словами, Росія могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.

Пізніше журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.

14 квітня Тейшейрі офіційно висунули звинувачення. Згодом 102-й відділ розвідки ВПС США, у якому він працював, призупинив свою розвідувальну діяльність.

Наприкінці квітня The New York Times повідомило, що Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних документів Пентагону, почав ділитися секретними даними ще у лютому 2022 року і зі значно ширшою аудиторією, ніж вважали раніше. 21 червня у суді штату Массачусетс Тейшейра не визнав себе винним за жодним з шести пунктів звинувачень.