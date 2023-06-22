Про це повідомляє CNN.

21 червня у суді штату Массачусетс Тейшейра не визнав себе винним за жодним з шести пунктів звинувачень.

Йому було висунуто звинувачення за кількома пунктами в умисному зберіганні та передачі секретної інформації, пов’язаної з національною обороною. З моменту арешту в квітні 2023 року Тейшейра перебуває під вартою.

Адвокати Тейшейри стверджували в суді, що їхній клієнт не очікував, що секретна інформація, яку він опублікував на Discord, буде далі поширюватися в Інтернеті, і критикували прокурорів за перебільшення небезпеки, яку їхній клієнт становить для національної безпеки.

Наступне слухання у справі Тейшейри призначено на 9 серпня.

Що відомо про витік секретних документів Пентагону

6 квітня 2023 року видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Після цього Пентагон розпочав розслідування.

За декілька днів у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. За їхніми словами, Росія могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.

Пізніше журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.

14 квітня Тейшейрі офіційно висунули звинувачення. Згодом 102-й відділ розвідки ВПС США, у якому він працював, призупинив свою розвідувальну діяльність.

Наприкінці квітня The New York Times повідомило, що Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних документів Пентагону, почав ділитися секретними даними ще у лютому 2022 року і зі значно ширшою аудиторією, ніж вважали раніше.