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"Зараховують навіть місцевих депутатів": окупанти намагаються створити в Криму бригаду БАРС, - партизани

Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
09:02
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Російські загарбники намагаються створити в окупованому Криму бригаду БАРС. Через брак охочих вступати до її лав росіяни вже зарахували місцевих депутатів

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Про це інформує партизанський рух "Атеш".

За даними агентів руху, окупанти ухвалили рішення про створення цілої бригади "БАРС-Крим" до початку березня 2025 року. 

"Оскільки вже є проблеми з нестачею охочих вступати в добровольчі батальйони, окупаційним адміністраціям наказано формально вступити до БАРСу для його популяризації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до неї вже записані депутати окупаційної міської ради Ялти, але, як уточнюють партизани, цей крок не призвів до значного поповнення підрозділу.

"Здебільшого вступають люди, яким пообіцяли, що під час так званої служби вони зможуть займатися конфіскацією майна людей, які залишили тимчасово окуповані території. А також ті, хто хоче отримувати великі, за їхніми мірками, гроші, наївно вважаючи, що зможуть відсиджуватися в тилу", - повідомляють в "Атеш".

Довідка. БАРС ("Боевой армейский резерв страны") - проєкт мобілізаційного людського резерву міноборони РФ. Резервістів у нього почали набирати з осені 2021 року, перед вторгненням в Україну. Було сформовано до 30 номерних батальйонів загальною чисельністю до 20 тисяч осіб.

  • Раніше агенти партизанського руху "Атеш" з'ясували, що в тимчасово окупованій Євпаторії росіяни ховають бронетехніку в покинутих військових частинах.
Теги:
Новини
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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