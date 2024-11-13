"Зараховують навіть місцевих депутатів": окупанти намагаються створити в Криму бригаду БАРС, - партизани

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

За даними агентів руху, окупанти ухвалили рішення про створення цілої бригади "БАРС-Крим" до початку березня 2025 року.

"Оскільки вже є проблеми з нестачею охочих вступати в добровольчі батальйони, окупаційним адміністраціям наказано формально вступити до БАРСу для його популяризації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до неї вже записані депутати окупаційної міської ради Ялти, але, як уточнюють партизани, цей крок не призвів до значного поповнення підрозділу.

"Здебільшого вступають люди, яким пообіцяли, що під час так званої служби вони зможуть займатися конфіскацією майна людей, які залишили тимчасово окуповані території. А також ті, хто хоче отримувати великі, за їхніми мірками, гроші, наївно вважаючи, що зможуть відсиджуватися в тилу", - повідомляють в "Атеш".

Довідка. БАРС ("Боевой армейский резерв страны") - проєкт мобілізаційного людського резерву міноборони РФ. Резервістів у нього почали набирати з осені 2021 року, перед вторгненням в Україну. Було сформовано до 30 номерних батальйонів загальною чисельністю до 20 тисяч осіб.