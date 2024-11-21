Для формування танкового батальйону: Чехія планує закупити у Німеччини 14 Leopard вартістю $167 млн

Про це Чернохова повідомила на пресконференції, передає Укрінформ.

За її словами, міноборони Чехії уклало контракт на закупівлю 14 бойових танків Leopard 2A4, вартістю 3,98 мільярда крон (близько 167 млн доларів) без ПДВ. Вони замінять танки Т-72 радянських часів. Замовлення також включає встановлення систем зв’язку та інформації, обладнання для майстерень, супутні матеріали та початкову поставку боєприпасів.

Наразі відбувається завершення переговорів щодо сервісного контакту, аби танки могли обслуговуватись на чеських підприємствах.

"До кінця 2026 року, таким чином, матимемо загалом 42 такі танки і 2 евакуаційні машини", - підсумувала Чернохова.