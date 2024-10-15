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Планують відновити танковий батальйон: Нідерланди закуповують 46 Leopard

Ольга Бабишена
15 жовтня, 2024 вiвторок
06:13
Світ

Міністерство оборони Нідерландів оголосило про закупівлю 46 танків Leopard для відновлення танкового батальйону. Крім того, країна планує закупити нові системи протиповітряної оборони

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Про це інформує NOS, посилаючись на парламентський лист державного секретаря міноборони Нідерландів Гейса Туйнмана. 

За словами Туйнмана, Нідерланди закуповують 46 Leopard для майбутнього відновлення повноцінного танкового батальйону. На це виділили від 1 до 2,5 мільярдів євро. Перші Leopard-2A8 мають надійти у 2027 році.

Держсекретар міноборони вказав, що зазвичай танковий батальйон містить 52 танки, втім, спершу батальйон планують доповнити безпілотними системами, а потім вирішуватимуть, чи докуповувати ще 6 Leopard. 

"З відновленням танкового батальйону Нідерланди посилять бойову міць своїх збройних сил. Цим ми також виконуємо вимоги НАТО до Нідерландів", - зазначив Туйнман.

Крім того, Нідерланди планують оновити системи ППО і закупити чотири системи протиповітряної оборони малої дальності SHORAD, які можуть збивати літаки, вертольоти і ракети на відстані близько 15 кілометрів та шість систем середньої дальності MRAD, які мають робити те ж саме, але на відстані до 50 кілометрів. 

Закупівля нових систем ППО коштуватиме близько 2,6 мільярда євро, а постачання відбуватиметься поетапно з 2028 року.

  • Раніше Нідерланди оголосили, що нададуть Україні матеріали для технічного обслуговування F-16 та ракети класу "повітря - повітря", якими винищувачі зможуть захищати українське небо. 
Теги:
Нідерланди
ППО
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