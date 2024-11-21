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У Молдові заявили, що їхні радари не здатні виявляти безпілотники

Ольга Бабишена
21 листопада, 2024 четвер
05:14
Світ БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що радари, які його країна має на озброєні, не здатні ідентифікувати безпілотники

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Про це інформує Realitatea

Міністр прокоментував виявлення безпілотника на території торгового центру в Кишиневі 19 листопада. Він зазначив, що наразі невідомо, як він зміг там опинитися, але припустив, що це міг бути один із безпілотників, які РФ запустила для атаки України. 

"Це безпілотник, схожий на інші, які були знайдені протягом останніх тижнів. Очевидно, що він є частиною того ж рейду, який масово відбувся 10 листопада. Хочу зазначити, що всі безпілотники, на перший погляд, схожі, але я просив би громадян не підходити до них, не чіпати їх, бо вони можуть бути небезпечними", - сказав Носатий.

За його словами композитний матеріал, з якого виготовлені БПЛА, блокує їх виявлення, оскільки має малу поверхню відбиття. Очільник міноборони зазначив, що радари, які закупила Молдова, не можуть вчасно ідентифікувати безпілотники, які порушують повітряний простір країни, тому вони шукатимуть можливості для придбання нових систем. 

"Ці безпілотники мають дальність польоту 1000-1300 кілометрів, тому вони мають можливість перетинати територію України з місця запуску. Зараз тактика змінилася і, відповідно, ракети також еволюціонували, радар не може їх виявити. Хочу зазначити, що ці системи з 60-х і 80-х років і були розроблені для зовсім іншого типу війни", - додав Носатий. 

  • Вранці 10 листопада, після нічної російської атаки БПЛА на Україну, у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Згодом ще один дрон знайшли у Ришканському районі. 
  • 17 листопада під час масованої атаки по Україні російські ворожі ракети та безпілотники порушили повітряний простір Молдови. 
Теги:
Новини
Молдова
Війна з Росією
безпілотник
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