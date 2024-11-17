Російські дрони та ракети залетіли до Молдови під час масованої атаки по Україні
Під час масованої атаки по Україні російські ворожі ракети та безпілотники порушили повітряний простір Молдови
Про це повідомляє міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.
Зазначається, що Молдова рішуче засудила порушення повітряного простору країни російськими ракетами і безпілотниками, націленими на критично важливу інфраструктуру України.
"Вибухи поблизу нашого кордону і спостереження низьколітаючих безпілотників над селами підкреслюють ризики для нашого народу від жорстокої війни, яку веде Росія", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети та 42 БПЛА.
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