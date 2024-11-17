Російські дрони та ракети залетіли до Молдови під час масованої атаки по Україні

Про це повідомляє міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Зазначається, що Молдова рішуче засудила порушення повітряного простору країни російськими ракетами і безпілотниками, націленими на критично важливу інфраструктуру України.

"Вибухи поблизу нашого кордону і спостереження низьколітаючих безпілотників над селами підкреслюють ризики для нашого народу від жорстокої війни, яку веде Росія", - йдеться у повідомленні.

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr — Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) November 17, 2024