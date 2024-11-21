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Головна Війна з Росією У Торецьку продовжуються важкі бої, РФ використовує м'ясні штурми, - ОТУ "Луганськ"

У Торецьку продовжуються важкі бої, РФ використовує м'ясні штурми, - ОТУ "Луганськ"

Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
06:22
Війна з Росією Ukraine Russia war live map, november 13-20

Станом на середину листопада 2024 року у Торецьку Донецької області точаться важкі бої - окупанти мають перевагу в живій силі, озброєнні, боєкомплекті та снарядах

Зміст

Про це повідомляє речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Суспільного".

За її словами, у Торецьку наразі складна ситуація, ведуться дуже важкі міські бої. Ворог втратив близько 70 бойовиків вбитими й пораненими за минулу добу: "Ворог буквально м’ясними штурмами закидає наших військовослужбовців".

Натомість речниця наголосила, що російські окупанти мають перевагу в живій силі, в озброєнні, боєкомплекті, снарядах. 

"Тому не можна недооцінювати ворога. Ця неймовірна кількість особового складу, на жаль, атакує на Торецькому напрямку наших оборонців", - додала Бобовнікова.

Крім цього, цивільні люди, як каже речниця, дуже ускладнюють роботу українських військових через те, що російські військовослужбовці перевдягається в цивільний одяг.

"Ми намагаємося виявляти подібні спроби, але це дуже важко як з морального погляду, так і з військового. Тому що військовослужбовець кожного разу мусить двічі подумати, хто перед ним: цивільна особа чи противник, перевдягнений у цивільний одяг", - наголосила вона.

  • Російська армія окупувала Нову Іллінку на Курахівському напрямку Донецької області й просунулася ще у трьох населених пунктах. Також окупанти просунулись на Торецькому напрямку.
Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Торецьк
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