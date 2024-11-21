РФ влаштувала тур для пропагандистів на тимчасово окуповані території, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що головною метою цього візиту в окуповане місто є створення пропагандистських матеріалів про українців, в життя яких прийшов "руській мір".

Для 20 псевдомедійників місцеві колаборанти зігнали на зустріч лікарів та вчителів, а також "героїв сво". Окупанти намагалися створити картину ідилічного життя під контролем Росії, де кожен, хто працює чи служить окупантам, є героєм.

"Цей візит став черговим етапом кремлівської кампанії з формування вигаданого образу "руського міру", в якому пропагандисти намагаються піднести нелюдські умови життя під окупацією як нову "нормальність", - йдеться у повідомленні.