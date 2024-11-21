РФ влаштувала тур для пропагандистів на тимчасово окуповані території, - Спротив
Російські так звані журналісти та блогери пройшли кремлівський конкурс і приїхали у тимчасово окупований Донецьк
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що головною метою цього візиту в окуповане місто є створення пропагандистських матеріалів про українців, в життя яких прийшов "руській мір".
Для 20 псевдомедійників місцеві колаборанти зігнали на зустріч лікарів та вчителів, а також "героїв сво". Окупанти намагалися створити картину ідилічного життя під контролем Росії, де кожен, хто працює чи служить окупантам, є героєм.
"Цей візит став черговим етапом кремлівської кампанії з формування вигаданого образу "руського міру", в якому пропагандисти намагаються піднести нелюдські умови життя під окупацією як нову "нормальність", - йдеться у повідомленні.
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