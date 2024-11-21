У Франції невідомі зламали Telegram-акаунти кількох депутатів, - Politico

Про це пише Politico.

Вказано, що депутати Національної асамблеї Франції отримали попереджувальні листи від відділу інформаційної безпеки Асамблеї щодо "скомпрометованих акаунтів" в Telegram, оскільки низка депутатів перейшли за посиланням з повідомлення, яке містило пропозицію переглянути фотографії "вашої вчительки початкових класів".

У відділі інформаційної безпеки розповіли, що посилання з шахрайського повідомлення вело на сторінку, де потрібно було ввести номер телефону. Після цього обліковий запис у Telegram могли скомпрометувати та використати для надсилання "шкідливого контенту". Депутатам порадили змінити паролі та налаштувати подвійну автентифікацію для доступу до своїх облікових записів.

Депутатка від RN Лора Лавалетт підтвердила, що стала жертвою зламу. Інший депутат вказав, що жертвами стали "всі політичні групи".