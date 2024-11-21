У Франції невідомі зламали Telegram-акаунти кількох депутатів, - Politico
Невідомі зламали акаунти у Telegram низки депутатів Національної асамблеї Франції: вони перейшли за фішинговим посиланням
Про це пише Politico.
Вказано, що депутати Національної асамблеї Франції отримали попереджувальні листи від відділу інформаційної безпеки Асамблеї щодо "скомпрометованих акаунтів" в Telegram, оскільки низка депутатів перейшли за посиланням з повідомлення, яке містило пропозицію переглянути фотографії "вашої вчительки початкових класів".
У відділі інформаційної безпеки розповіли, що посилання з шахрайського повідомлення вело на сторінку, де потрібно було ввести номер телефону. Після цього обліковий запис у Telegram могли скомпрометувати та використати для надсилання "шкідливого контенту". Депутатам порадили змінити паролі та налаштувати подвійну автентифікацію для доступу до своїх облікових записів.
Депутатка від RN Лора Лавалетт підтвердила, що стала жертвою зламу. Інший депутат вказав, що жертвами стали "всі політичні групи".
- Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
- 27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.
- Актуальне
- Важливе