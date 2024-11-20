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Війна з Росією: хроніка
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З початку доби на фронті зафіксували 88 боєзіткнень, - Генштаб

Катерина Ганжа
20 листопада, 2024 середа
17:57
Війна з Росією ЗСУ

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту зросла до 88. Найбільш активно російські війська діють на Покровському та Курахівському напрямках

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00. 

В Генштабі зазначили, що окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей.  

За наявною інформацією на даний час, Росія завдала 9 авіаударів по території Курської області РФ, застосувавши 15 КАБів. 

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку сьогодні українські війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська та Стариці. 

П’ять штурмових дій загарбників зупинили наші воїни поблизу Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку. 

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Чернещини, Зарічного та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 6 боєзіткнень, з яких одне триває дотепер. 

На Краматорському напрямку противник активно застосовував бомбардувальну авіацію, в районі населеного пункту Червоне скинув чотири КАБи. 

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції наших військ в районі населеного пункту Торецьк. Також ворог скинув дві авіабомби в районі Костянтинівки. 

На Покровському напрямку сьогодні ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Григорівка та Пушкіне. 

На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Дев’ять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками, тривають ще три боєзіткнення.

На Времівському напрямку зупинено 20 штурмів противника поблизу Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, ще чотири штурми продовжуються до цього часу. 

На Оріхівському, Гуляйпільському та Сіверському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив. 

На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

  • Протягом нічної атаки російських окупантів 20 листопада оборонцям українського неба вдалося знищити дві ворожі ракети та 56 безпілотників.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курахове
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