РФ атакувала село на Донеччині: загинув 11-річний хлопчик, його сестру та дідуся поранено

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що о 15:40, російська армія атакувала село Першомар’ївка Краматорського району, ймовірно, застосувавши РСЗВ "Торнадо-С". Касетні боєприпаси влучили по житловій забудові, внаслідок чого загинув 11-річний хлопчик, який перебував на подвір’ї одного з будинків.

"Його 12-річна сестра та 63-річний дідусь дістали мінно-вибухові травми, поранення голови, грудної клітини, рук і ніг. Постраждалих ушпиталили, їм надають кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки також пошкоджено житлові будинки та авто.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).