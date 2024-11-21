РФ атакувала село на Донеччині: загинув 11-річний хлопчик, його сестру та дідуся поранено
Російська терористична армія у середу, 20 листопада, вдарила по Першомар’ївці Донецької області, унаслідок чого загинув 11-річний хлопчик, його сестру та дідуся поранено
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Вказано, що о 15:40, російська армія атакувала село Першомар’ївка Краматорського району, ймовірно, застосувавши РСЗВ "Торнадо-С". Касетні боєприпаси влучили по житловій забудові, внаслідок чого загинув 11-річний хлопчик, який перебував на подвір’ї одного з будинків.
"Його 12-річна сестра та 63-річний дідусь дістали мінно-вибухові травми, поранення голови, грудної клітини, рук і ніг. Постраждалих ушпиталили, їм надають кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки також пошкоджено житлові будинки та авто.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У населених пунктах Донеччини, які віднесені до зони активних бойових дій, проживають ще 442 дитини.
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