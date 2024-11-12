В окупованому Криму росіяни переховують бронетехніку в покинутих військових частинах, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" з'ясували, що у тимчасово окупованій Євпаторії росіяни ховають бронетехніку в покинутих військових частинах
Про це інформує рух "Атеш".
Вказано, що агенти руху під час розвідки складів техніки в Новоозерному зафіксували активність росіян на раніше покинутому військовому об'єкті "Городок-7". За словами партизанів, ця військова частина залишалася безлюдною від початку окупації Криму.
"Побоюючись ударів з боку Сил оборони України, рашисти розосереджуються, зокрема використовуючи покинуті військові частини. Наші агенти зафіксували на новозаселеному об'єкті значну кількість замаскованої бронетехніки (БТРи та КамАЗи). Крім того, росіяни розосереджують техніку з прилеглого складу по всьому району. Також окупанти встановлюють опалювані намети, які використовують військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, за даними "Атеш", окупанти розташували велику кількість старої військової техніки на видних місцях, уздовж доріг і в полях, щоб збити з пантелику Сили оборони України.
- 9 листопада стало відомо, що окупанти посилюють контроль над залізничними коліями та намагаються боротися з партизанами у Криму.
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