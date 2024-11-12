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В окупованому Криму росіяни переховують бронетехніку в покинутих військових частинах, - "Атеш"

Ольга Бабишена
12 листопада, 2024 вiвторок
15:25
Війна з Росією В окупованому Криму росіяни переховують бронетехніку в покинутих військових частинах

Агенти партизанського руху "Атеш" з'ясували, що у тимчасово окупованій Євпаторії росіяни ховають бронетехніку в покинутих військових частинах

Зміст

Про це інформує рух "Атеш". 

Вказано, що агенти руху під час розвідки складів техніки в Новоозерному зафіксували активність росіян на раніше покинутому військовому об'єкті "Городок-7". За словами партизанів, ця військова частина залишалася безлюдною від початку окупації Криму. 

"Побоюючись ударів з боку Сил оборони України, рашисти розосереджуються, зокрема використовуючи покинуті військові частини. Наші агенти зафіксували на новозаселеному об'єкті значну кількість замаскованої бронетехніки (БТРи та КамАЗи). Крім того, росіяни розосереджують техніку з прилеглого складу по всьому району. Також окупанти встановлюють опалювані намети, які використовують військовослужбовці", - йдеться у повідомленні. 

Разом з тим, за даними "Атеш", окупанти розташували велику кількість старої військової техніки на видних місцях, уздовж доріг і в полях, щоб збити з пантелику Сили оборони України. 

  • 9 листопада стало відомо, що окупанти посилюють контроль над залізничними коліями та намагаються боротися з партизанами у Криму.

 

 

Теги:
Новини
Росія
Крим
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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