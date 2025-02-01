ГУР просить передавати їм зразки російської зброї та техніки: для чого це потрібно

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Спеціалістам ГУР для аналізу необхідні: елементи приладів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ), зразків ворожих БПЛА, сучасні російські радіостанції, елементи ракет (плати, головки наведення тощо), компоненти електроніки з військової техніки противника та інші сучасні зразки ворожої техніки та озброєння", - зазначили в ГУР.

Для заохочення військових до передачі зразків була розроблена спеціальна програма мотивації.

Як передати зразки?

Військовослужбовці можуть зв’язатися з представниками ГУР МО України за такими контактами:

Офіційна пошта для зв’язку: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Андрій Юсов, представник ГУР, зазначив, що управління має у своєму розпорядженні науково-дослідні можливості, які "вже створили сотні рішень для дієвого посилення Сил Оборони України".

Він підкреслив, що ворог постійно вдосконалює свою техніку, і українським спеціалістам потрібна актуальна інформація, щоб створювати ефективну зброю.

"Щоб створювати власну ефективну зброю, нам потрібна актуальна й детальна інформація про техніку противника – і якомога більше", – зазначив Юсов.