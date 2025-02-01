ГУР просить передавати їм зразки російської зброї та техніки: для чого це потрібно
Головне управління розвідки Міністерства оборони України звернулося до військовослужбовців з проханням передавати зразки російської зброї та техніки для подальшого аналізу і розробки нових українських озброєнь
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Спеціалістам ГУР для аналізу необхідні: елементи приладів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ), зразків ворожих БПЛА, сучасні російські радіостанції, елементи ракет (плати, головки наведення тощо), компоненти електроніки з військової техніки противника та інші сучасні зразки ворожої техніки та озброєння", - зазначили в ГУР.
Для заохочення військових до передачі зразків була розроблена спеціальна програма мотивації.
Як передати зразки?
Військовослужбовці можуть зв’язатися з представниками ГУР МО України за такими контактами:
- Офіційна пошта для зв’язку: [email protected]
- Signal: +38 096 945 53 41
- WhatsApp: +38 096 945 53 41
Андрій Юсов, представник ГУР, зазначив, що управління має у своєму розпорядженні науково-дослідні можливості, які "вже створили сотні рішень для дієвого посилення Сил Оборони України".
Він підкреслив, що ворог постійно вдосконалює свою техніку, і українським спеціалістам потрібна актуальна інформація, щоб створювати ефективну зброю.
"Щоб створювати власну ефективну зброю, нам потрібна актуальна й детальна інформація про техніку противника – і якомога більше", – зазначив Юсов.
- У ніч на 29 січня безпілотники ГУР уразили нафтобазу компанії "Лукойл" в місті Кстово Нижньогородської області. У міноборони РФ стверджують, що перехопили та знищили 104 дрони.
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