Умєров обговорив із міністром оборони Данії Поульсеном подальший розвиток "данської моделі" фінансування ОПК України

Про це повідомляє Міноборони України.

"Зміцнюємо оборонне партнерство з Данією. У Копенгагені зустрівся з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном. Обговорили подальший розвиток "данської моделі" – прямого фінансування українського оборонно-промислового комплексу", - написав міністр оборони України Рустем Умєров.



За словами Умєрова, ця ініціатива, започаткована Данією, вже довела свою ефективність: у 2024 році вона забезпечила Збройні сили України озброєнням на 588 млн євро.

"Ми прагнемо ще більшого. І у 2025 році Данія готова розширювати підтримку, залучаючи нових партнерів та збільшуючи внески", - повідомив міністр.



Він зазначив, що до данської моделі вже приєдналися Швеція, Норвегія, Ісландія та Канада. У 2024 році Європейський Союз спрямував частину прибутків від заморожених російських активів на фінансування українського ОПК саме таким чином.



Крім того, міністри обговорили головні напрями індустріальної співпраці, зокрема радари, дрони, засоби РЕБ. Постачання запчастин для ремонту наданих платформ є також важливим напрямом співпраці, наголосив Умєров, додавши, що це дозволить значно швидше повертати броньовану техніку у стрій на поле бою.

Він подякував Поульсену, його країні та народу за конструктивний діалог та незмінну підтримку.