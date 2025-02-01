Правоохоронці на Київщині викрили дві схеми незаконного вивезення за кордон старовинних артефактів

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зокрема, жительку Білої Церкви викрили у спробі вивезти до США 116 предметів із колекції археологічної старовини Х-XVI століть.

Також депутата однієї із селищних рад, який є членом постійної комісії з питань культури, викрили у спробі переправити для продажу до Канади сім предметів із колекції археологічної старовини V-ХІХ століть.

Обоє фігурантів отримали підозру за фактами приховування від митного контролю культурних цінностей.