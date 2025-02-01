Правоохоронці на Київщині викрили дві схеми незаконного вивезення за кордон старовинних артефактів
Від початку 2025 року правоохоронці Київської області запобігли двом спробам незаконного вивезення за кордон предметів старовини
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зокрема, жительку Білої Церкви викрили у спробі вивезти до США 116 предметів із колекції археологічної старовини Х-XVI століть.
Також депутата однієї із селищних рад, який є членом постійної комісії з питань культури, викрили у спробі переправити для продажу до Канади сім предметів із колекції археологічної старовини V-ХІХ століть.
Обоє фігурантів отримали підозру за фактами приховування від митного контролю культурних цінностей.
- Торік у липні була викрита жінка, яка контрабандним способом намагалася вивезти 92 одиниці колекційних предметів старовини, які є культурними цінностями: металеві келихи срібного окрасу, срібний кубок, глечик із рельєфним орнаментом, декоративне яйце, рельєфні вази з різними візерунками, статуетки й старовинні ікони XVI ст.
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