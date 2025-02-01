Інструкторів ЗСУ готуватимуть два місяці замість одного
У ЗСУ впроваджують нову програму підготовки інструкторів зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання
Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки у Збройних Силах України.
За його словами, аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки - тривалістю 1,5 місяці (замість 30 днів, як було раніше), показав, що з бригад надходять відгуки про поліпшення готовності новачків.
"Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах. Водночас залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки. Наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи", - підкреслив Сирський.
Головком повідомив, що впроваджується нова програма підготовки інструкторів - зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів.
Сирський також звітував про хороші результати ще одного експерименту - проходження БЗВП на базі бойових підрозділів. Він заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах.
"Висновки: проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки. Тобто йдеться про ще один приклад успішного досвіду, який доцільно втілювати на постійній основі. Будемо це масштабувати", - звітував головком ЗСУ.
Сирський вислухав пропозиції та проблемні питання, які постають у процесі підготовки. Зокрема це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах та посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів.
Пропозиції враховані у 5-му виданні програми БЗВП, розробленому за участі заступника головкома полковника Олега Апостола, який, за словами Сирського, перебуває в тісній взаємодії із командирами на місцях, що дозволяє виявляти помилки, реалізувати варті уваги пропозиції, масштабувати кращі напрацювання бригад та навчальних центрів.
"Серед флагманів у підготовці, традиційно, частини ДШВ. Висловив подяку військовослужбовцям та підрозділам за плідну роботу на цьому напрямку. Визначив завдання для подальшого посилення підготовки особового складу", - резюмував Сирський.
- Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачає 300 академічних годин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе