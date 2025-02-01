Планувала підірвати 7 кг тротилу: жительку Львова підозрюють у підготовці теракту в центрі Києва

Про це інформує пресцентр СБУ.

Як зазначається, будівля одного зі структурних підрозділів Служб безпеки наразі не використовується співробітниками , які на період повномасштабного вторгнення були передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центрі Києва.

На місці події у затриманої виявили сумку із саморобним вибуховим пристроєм потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. В СБУ наголошують, що такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху.

За даними слідства, для підготовки теракту росіяни дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала швидкі гроші у каналах в Телеграмі.

За вказівкою окупантів дівчина приїхала до Києва, де куратор з РФ завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста.

Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі. За допомогою віддаленого доступу ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і таким чином хотів зафіксувати наслідки теракту.

Співробітники СБУ затримали жінку, коли та забрала зі схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири. Під час обшуку у затриманої додатково вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за трьома статтями: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.