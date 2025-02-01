Під час атаки РФ на Україну Польща піднімала винищувачі F-16
У Польщі зранку 1 лютого підіймали у повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни через російський ракетний обстріл території України
Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.
"У звʼязку з ударом Російської Федерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська і союзницька авіація", - йдеться у повідомленні польського командування.
Там зазначили, що відповідно до чинних процедур оперативний командувач збройних сил залучив усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні, було піднято у повітря чергові пари винищувачів, а у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, прилеглих до зони, що перебуває під загрозою.
Зазначається, що оперативне командування ЗС Польщі контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.
- Уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Україну ракетами й безпілотниками. Унаслідок влучань дронів у Запоріжжі, Полтаві та Харкові є жертви. Через пошкодження енергоінфраструктури у низці регіонів запровадили відключення світла. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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