"Східне місто, яке є феноменом української культури": ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про зміни в Маріуполі із початком бойових дій

Про це розповів Морський піхотинець Роман Борщ – колишній журналіст Еспресо після 33 місяців полону в інтерв'ю, яке можна прочитати за посиланням.

Він розповів, що дуже сильно полюбив Маріуполь ще з 2018 року. Проживши там щонайменше два роки, Роман Борщ каже, що місто активно розвивалося.

"Воно таке стало сучасне, таке доброзичливе до інших, попри те, що буквально там за десяток кілометрів фронт проходив. І ми коли приїхали вперше в лютому уже в місто, першим таким трішки ударом була оця якраз сірість, порожні вулиці. Воно так гнітюче трохи діяло через те, що я насправді дуже місто любив", - розповів він.

За словами військового, він був на одному з об'єктів, а в місто виїхав вже на початку березня 2022 року. Він розповідає, що коли бачиш руйнування, "оцей постапокаліпсис", було дуже важко, бо насправді Маріуполь був феноменом для України.

"Тобто це було те східне місто, яке попри заяви росіян про те, що схід є російський, нібито він завжди належав Росії і тому подібне, Маріуполь був тим феноменом культурним і загалом от українським, який показував, що це не так. Ну і сталося потім так, що вони його показово знищили, тому що це був символ. І тепер вони його там наче намагаються відбудовувати, але зрозуміло, що вже так, як раніше, не буде ніколи", - зазначив Роман Борщ.

Він розповів, що в полоні на одній з локацій роздавали "такі-собі газети місцевого політичного громадського об'єднання".

"І там писали про Маріуполь. І сиділи ж також в полоні і маріупольці місцеві. Вони читають, сміються, показують та кажуть: "дивись, побудували багатоквартирний будинок". І там показують будинок, а ззаду пустка, розвалені приватні будинки. Вони і кажуть "ну вже хоч би якось якісно брехали чи що". Тобто, десь якісь острівці, напевно є, я не можу про це говорити дуже експертно, але можу уявити, як то кажуть", - розповів морський піхотинець.