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Трамп є майстром укладання угод, - дипломат Брайза

Віталій Бесараб
1 лютого, 2025 субота
15:20
Війна з Росією Інавгурація Трампа

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза пояснив, що Дональд Трамп не піде на мирну угоду, якщо вона не буде політично вигідною для України

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Трамп – майстер укладання угод. Він розуміє, що, якщо будь-яка пропозиція буде політично неприйнятною для народу України, угода просто не відбудеться. Це виставить його у невигідному світлі та завдасть удару по його репутації. Якщо йому не вдасться досягти домовленості щодо припинення війни Росії проти України, він ризикує виглядати слабким. Тож його підхід виявився набагато реалістичнішим, ніж я очікував спочатку. Крім того, за останній тиждень з’явилися певні позитивні зрушення. Нідерланди, Велика Британія та Франція наразі переглядають пропозицію президента Макрона, висунуту понад рік тому. Її суть полягає в тому, що окремі країни-члени НАТО можуть розглянути можливість розгортання своїх сил в Україні, можливо, у форматі миротворчої місії для запобігання майбутній російській агресії", - пояснив Брайза.

Дипломат наголосив, що Україна сьогодні перебуває в кращій ситуації, ніж прогнозували. Головне зараз, як він зауважив, досягти мирної угоди, гідної для України.

"Я вважаю, що Україна зараз перебуває в значно кращому становищі, ніж багато хто прогнозував. На цьому етапі президент Зеленський звертається насамперед до президента Трампа, але також і до народу України. Він сигналізує, що настав час знайти гідний мир – такий, який покладе край кровопролиттю. Водночас не менш важливо, щоб Україна досягла врегулювання, яке збереже її гідність. Головне питання полягає в тому, як визначити, яким має бути справді гідне врегулювання", - додав він.

  • Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією. Він сподівається, що разом з лідером Кремля Володимиром Путіним зробить щось "значне" для припинення війни.

 

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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