Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою

Про це повідомляє BBC.

35-річна акторка поділилася радісною новиною у спільному пості на Instagram з чоловіком, кінорежисером Чарлі Макдауелом. Подружжя оголосило про народження доньки, яку назвали Тув Джейн МакДауелл.

"Ласкаво просимо до центру нашого світу, Тув Джейн МакДауелл, - написало подружжя. - Словами ніколи не висловити нашу безмежну вдячність за нашу неймовірну сурогатну матір і всіх, хто допомагав нам на цьому шляху".

Пост супроводжувався фотографією ї маленької Тув, що спить під ковдрою з її ім’ям.

Довідково: Лілі Коллінз, яка виросла у Лос-Анджелесі, здобула популярність завдяки ролі Емілі Купер у романтичному комедійному серіалі Netflix, що розповідає про життя молодої американки в Парижі.

У четвертому сезоні, який вийшов минулого року, Емілі переїжджає до Риму, щоб відкрити новий офіс. Серіал було продовжено на п'ятий сезон, але місце зйомок ще не оголошено.