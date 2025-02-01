Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою
Акторка Лілі Коллінз, відома за роллю в популярному серіалі "Емілі в Парижі", вперше стала матір’ю завдяки сурогатному материнству
Про це повідомляє BBC.
35-річна акторка поділилася радісною новиною у спільному пості на Instagram з чоловіком, кінорежисером Чарлі Макдауелом. Подружжя оголосило про народження доньки, яку назвали Тув Джейн МакДауелл.
"Ласкаво просимо до центру нашого світу, Тув Джейн МакДауелл, - написало подружжя. - Словами ніколи не висловити нашу безмежну вдячність за нашу неймовірну сурогатну матір і всіх, хто допомагав нам на цьому шляху".
Пост супроводжувався фотографією ї маленької Тув, що спить під ковдрою з її ім’ям.
Довідково: Лілі Коллінз, яка виросла у Лос-Анджелесі, здобула популярність завдяки ролі Емілі Купер у романтичному комедійному серіалі Netflix, що розповідає про життя молодої американки в Парижі.
У четвертому сезоні, який вийшов минулого року, Емілі переїжджає до Риму, щоб відкрити новий офіс. Серіал було продовжено на п'ятий сезон, але місце зйомок ще не оголошено.
- Стримінговий сервіс Netflix оголосив, що продовження південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" вийде вже влітку.
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