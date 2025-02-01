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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Трамп готовий до конфронтації з Росією, Байден же уникав цього, дипломат Брайза

Віталій Бесараб
1 лютого, 2025 субота
13:30
Війна з Росією Дональд Трамп і Джо Байден

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза вважає, що Дональд Трамп у питанні мирного врегулювання війни в Україні буде використовувати свою позицію щодо конфронтації з Росією, до якої він абсолютно готовий

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Трамп хоче, щоб зовнішньополітичний істеблішмент США та весь уряд перебували під його контролем і складалися з лояльних до нього людей, а не з бюрократів, вихованих у рамках ідеологічних обмежень минулих епох, де певні питання вважалися табуйованими або закритими. Натомість він прагне розпочати все з чистого аркуша, позбавленого ідеологічних рамок. Як ми вже обговорювали в нашому останньому інтерв’ю, президент Трамп не дотримується фіксованої ідеології. Його підхід до управління державою відображає стиль девелопера і бізнесмена, яким він завжди був. Він укладає угоди, виходячи з поточних обставин, і якщо сьогоднішня угода буде вигіднішою для Сполучених Штатів, ніж учорашня, навіть із тією ж країною, він буде готовий переглянути умови", - пояснив Брайза.

Дипломат наголосив, що водночас заяви Трампа щодо Канади та Гренландії є дуже небезпечними. Оскільки така позиція може підірвати довіру до НАТО, що дуже ризиковано для Альянсу.

"Такий підхід дозволяє йому ігнорувати, як ви зазначили, філософські засади, які десятиліттями вважалися наріжними, зокрема ідею про те, що НАТО є ключовим елементом національної безпеки США. Саме тому він навіть був готовий погрожувати застосуванням військової сили проти союзника по НАТО – Данії, з метою встановлення контролю над Гренландією. Як на мене, це божевілля. Все це небезпечно. Як я вже зазначав у нашому останньому інтерв’ю, сам факт того, що президент Трамп озвучив таку загрозу або навіть натякнув, що Канада ще одна країна член НАТО може стати 51-м штатом США, серйозно підриває довіру до Альянсу і це надзвичайно ризиковано", - зауважив він.

За словами дипломата, Трамп має таку ж відданість мирному довгостроковому вирішенню війни в Україні, як і у Байдена. Різниця лиш у тому, що Трамп готовий до конфронтації з Росією, а Байден намагався цього всіляко уникати.

"Водночас я не вважаю, що його відданість мирному довгостроковому вирішенню ситуації в Україні менша, ніж у Байдена. Головна відмінність між ними в підходах. Байден обережно уникав прямої конфронтації з Росією, тоді як Трамп готовий до неї. Він також готовий до жорсткої позиції щодо України, припускаючи, що якщо президент Зеленський не вестиме переговори добросовісно, США можуть призупинити військову допомогу на невизначений термін. Водночас він висуває жорсткі умови й Росії, заявляючи, що якщо президент Путін не погодиться на добросовісні переговори, Сполучені Штати значно посилять санкції та підвищать тарифи, що завдасть серйозного удару по російській економіці", - додав дипломат.

  • 7 січня Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
  • За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
  • Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов, а згодом Путін оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією  президента США щодо війни в Україні.
     

 

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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