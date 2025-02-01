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Ексклюзив

Спочатку нас вважали адміністративно затриманими: ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про перші місяці полону

Марія Науменко
1 лютого, 2025 субота
13:20
Війна з Росією Роман Борщ

Ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ розповів про свій досвід 33 місяців полону, підкресливши, що основну частину цього часу він провів на лише двох локаціях у Донецькій області, що дало йому відчуття близькості до дому

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Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.

"Мені насправді пощастило через те, що основний час в полоні я пробув буквально на двох локаціях всього. Тобто не катали по Росії. Це було на території Донецької області. Воно насправді важливе, те усвідомлення, що ти десь так близько до дому, не десь там в Сибіру чи хтозна-де. А саме от Донецька область, що от недалеко  Україна", - зазначив він.

За словами Борща, всіх затриманих спочатку доставляли в колонію в Оленівці, яка була спеціально підготовлена для утримання полонених.

"Пізніше, коли туди вже почали привозити тих, хто був взятий в полон на заводі Ілліча на Азовсталі, таку кількість людей Оленівка не поміщала. Їх уже розвозили по інших тюрмах та місцях утримання", - додав військовий.

Він зауважив, що на момент його затримання так звана ДНР не була повноправним суб'єктом РФ з власними законами та кримінальним кодексом.

Читайте також: "Коли я бачу чиюсь безтурботність на вулицях, то розумію, що для цього і пішов служити", - ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ після 33 місяців полону

"І з самого початку, було також дуже цікаво, тоді ще оця так звана ДНР, вона не була повноправним суб'єктом РФ, це вже було з квітня 23-го. І у них там діяли свої закони, відповідно, їхній кримінальний кодекс. Ми, грубо кажучи, в полон потрапили в місті та спершу у них були за статусом як адмінзатримані", - підкреслив Борщ.

Через 30 днів адміністративного затримання Борщ та його товариші отримали звинувачення за статтею 229 частиною 2 кримінального кодексу "ДНР" -  тероризм.

"Нас повезли в донецьке СІЗО, де абсолютно не проводили ніяких слідчих дій, нічого такого. Просто першочергові покази, які відібрали, потім на підставі цих показів визнали, що ми, наприклад, належали до збройних формувань України, офіційних, відповідно ми не є терористами, тож нам дали статуси військовополонених. І потім уже відправили в колонію саме як військовополонених", - підсумував він.

  • На фронті загинув фанат львівських "Карпат" Олег Хомицький. Військовий служив у 79 ОДШБ, у нього залишилась вагітна дружина та донька.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
журналісти
полонені
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