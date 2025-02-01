Котли з Житомира через Центральну Азію продавали армії Росії

Про це повідомила СБУ.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний керівник відділу збуту житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори.

Правоохоронці встановили, що з травня 2022 року компанія приховано продавала продукцію російським підприємствам. Зокрема, серед головних замовників фірми нібито була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв РФ.

За інформацією СБУ, для уникнення санкцій фігуранти спершу відправляли українську продукцію до афілійованих фірм на території Євросоюзу і Центральної Азії, де товар "перепаковували" під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти – до РФ.

Так фігуранти переправили до Росії декілька оптових партій українських систем обігріву на загальну суму 65 млн грн, додали правоохоронців.

Слідчі СБУ повідомили очільнику відділу збуту житомирської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки, зокрема, дружини фігуранта – власниці житомирського підприємства.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.