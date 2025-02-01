На замовлення РФ комуністи переконували воїнів ЗСУ складати зброю перед ворогом, а цивільних - не донатити і не йти у військо

Про це повідомили пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед окупантами. Вони закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство. Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті.

Вони також активно просували наратив про те, що не слід донатити на дрони, тепловізори та інші потреби ЗСУ.

Окремо у своїх публікаціях вони використовували емоційні висловлювання нібито від імені жінок, аби схилити дружин військовозобов’язаних до спротиву мобілізації. Вони переконували чоловіків уникати служби, поширюючи ідеї про те, що воювати – не їхній обов’язок.

Для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів. Також фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації.

За даними спецслужби, щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували агітки на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні типографії у власних помешканнях.

СБУ затримала 5 організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них – студенти, інша – працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з РФ, "профспілкового куратора" з Росії.

"Під час обшуків у фігурантів виявлено оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів", - звітували правоохоронці.

Наразі слідчі СБУ повідомили 5-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Троє фігурантів перебувають під вартою. Двом іншим - суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного пристрою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.