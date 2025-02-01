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Ексклюзив

Кремль для початку якогось діалогу буде використовувати силу, - Безсмертний

Ірена Моляр
1 лютого, 2025 субота
14:10
Війна з Росією Роман Безсмертний

Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що сьогодні Кремль інформаційною атакою вибудовує стартову позицію для першого контакту між Москвою і Вашингтоном

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Іде посилена дезінформаційна атака Російської Федерації по Україні, Європі й Сполучених Штатах Америки. Сигналами такої атаки є матеріали, які були розміщені в італійській і німецькій пресі, - інтерв'ю одного з ідеологів нинішнього режиму і курсу рашистської Московії Дмитра Суслова, зокрема в італійському виданні Corriere della Sera. А щодо мастодонтів цієї політики, то російське видання "Росия в глобальном мире" розмістило матеріал Сергія Караганова (російський політолог і економіст) під заголовком "Зламати хребет Європі", - прокоментував Роман Безсмертний.

За його словами, складові цих матеріалів розійшлися по світовій пресі. У Bloomberg та The New York Times  були короткі вирізки з інтерв'ю Суслова та зі статті Караганова. Однак ні Bloomberg, ні The New York Times не посилаються на джерела, але, чомусь, ці матеріали укладаються в уста Путіна. І це спроба вибудувати інформаційною артпідготовкою стартову позицію для першого контакту між Москвою і Вашингтоном.

"Тут я пропоную звернутися за відповіддю до того, про що пише Караганов у своїй статті "Зламати хребет Європи", де абсолютно чітко розписане продовження ядерного шантажу. Щобільше, там знову згадується тема з "Орешником". Також там є вказівки на необхідність кардинальної зміни ядерної доктрини, нарощування наступального потенціалу на лінії фронту і продовження наступу в найближчі місяці. До речі, ці терміни не випадково співпадають з темою "9 травня", бо там вказано на три й чотири наступні місяці, а може й пів року, посилити наступ на лінії фронту", - зауважив політик.

Дипломат додав, у що цій статті є речі, що стосуються посилення співпраці з Іраном і Китаєм, також йдеться щодо використання гібридних атак по Європі й по світу в цілому.

"Якщо говорити про "артпідготовку" Кремля до початку якогось діалогу, то він буде використовувати силу, що характерно було завжди й не тільки для такого інституту як переговори, а навіть для кожного раунду переговорів, адже Москва завжди використовувала фактор сили, щоб тиснути на учасників переговорів. Я відверто кажу про це, бо був учасником Мінського процесу і бачив навіть графіки посилення артобстрілів українських позицій напередодні переговорів. Буквально за добу це активізувалося. Тому на сьогодні весь світ буде перебувати під таким шаленим інформаційним тиском", - резюмував Безсмертний.
 

  • 7 січня Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
  • За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
  • Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов, а згодом Путін оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією  президента США щодо війни в Україні.
     








 

Теги:
Новини
Світ
Росія
Роман Безсмертний
Володимир Путін
Європа
США
мінські перемовини
переговори з РФ
ядерна небезпека
Дезінформація
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