У віці 81 року помер колишній президент Німеччини Горст Келер

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву офісу чинного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Горст Келер здобув популярність під час свого президентства, позиціонуючи себе як аутсайдера політичної еліти країни.

Його діяльність відзначалася незалежністю: він часом відмовлявся підписувати законопроекти, якщо вбачав у них конституційні проблеми. Келер, обраний ще до приходу в уряд канцлера Ангели Меркель, виступав за необхідність реформування та змін в Німеччині, особливо під час складних економічних умов.

Хоча Келер мав високу популярність на початку каденції, в останні роки терміну він стикався з критикою за відсутність чітких ідей та активних дій. Після суперечливого інтерв'ю, у якому обговорював військові дії Німеччини в Афганістані, він подав у відставку 31 травня 2010 року.

На міжнародній арені Келер був відомий своєю активною позицією щодо Африки та його першою в історії промовою у парламенті Ізраїлю, де висловив слова пам’яті жертв Голокосту. Він також підтримував розвиток відносин із Польщею, вважаючи цю країну важливим партнером для Німеччини.

Довідково: Горст Келер, син етнічних німецьких фермерів з Румунії, народився 22 лютого 1943 року в Скербешові, Польща. Після війни його родина емігрувала до Німеччини, де він розпочав свою кар'єру в політиці.

Перш ніж стати президентом, Келер працював у Міністерстві фінансів і був членом команди, що започаткувала євро, а також обіймав посаду президента Європейського банку реконструкції та розвитку.