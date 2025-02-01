У січні фахівці Міноборони розмінували понад 8 700 га деокупованих територій

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Результати проведених робіт включають:

розмінування 8 682.14 га земель сільськогосподарського призначення;

очищення 11.38 км автомобільних доріг.

Зазначається, що у січні сапери виявили та знищили 6 011 вибухонебезпечних об’єктів.

"Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість знешкоджених предметів сягнула 422 888 одиниць", - додали в Міноборони.

У відомстві поінформували, що станом на 31 січня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності сягнула 80. За попередній місяць їхня кількість збільшилася на 9 операторів.