У січні фахівці Міноборони розмінували понад 8 700 га деокупованих територій
Протягом січня 2025 року підрозділи Міноборони з розмінування очистили від вибухонебезпечних предметів 8 755 га деокупованих територій
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Результати проведених робіт включають:
- розмінування 8 682.14 га земель сільськогосподарського призначення;
- очищення 11.38 км автомобільних доріг.
Зазначається, що у січні сапери виявили та знищили 6 011 вибухонебезпечних об’єктів.
"Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість знешкоджених предметів сягнула 422 888 одиниць", - додали в Міноборони.
У відомстві поінформували, що станом на 31 січня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності сягнула 80. За попередній місяць їхня кількість збільшилася на 9 операторів.
- Раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що на деокупованих територіях Херсонщини розмінували 78% полів.
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