"Нам потрібно більше підтримки": Зеленський відреагував на комбіновану атаку Росії

Про це він написав у телеграм, реагуючи на комбіновану атаку РФ.

"Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини", - прокоментував Зеленський.

Президент нагадав, що окупанти у Полтаві влучили в житловий будинок, внаслідок чого повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. Загинуло троє людей. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу.

Він зауважив, що є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. За даними Зеленського, станом на 10:18 відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - наголосив президент.