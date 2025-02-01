"Нам потрібно більше підтримки": Зеленський відреагував на комбіновану атаку Росії
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості реалізації партнерами домовленостей з Україною щодо підтримки, а також посилення тиску на Росію
Про це він написав у телеграм, реагуючи на комбіновану атаку РФ.
"Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини", - прокоментував Зеленський.
Президент нагадав, що окупанти у Полтаві влучили в житловий будинок, внаслідок чого повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. Загинуло троє людей. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу.
Він зауважив, що є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. За даними Зеленського, станом на 10:18 відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області.
"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - наголосив президент.
- Уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Україну ракетами й безпілотниками. Унаслідок влучань дронів у Запоріжжі, Полтаві та Харкові є жертви. Через пошкодження енергоінфраструктури у низці регіонів запровадили відключення світла.
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