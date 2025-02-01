Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Нам потрібно більше підтримки": Зеленський відреагував на комбіновану атаку Росії

"Нам потрібно більше підтримки": Зеленський відреагував на комбіновану атаку Росії

Ксенія Золотова
1 лютого, 2025 субота
11:02
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості реалізації партнерами домовленостей з Україною щодо підтримки, а також посилення тиску на Росію

Зміст

Про це він написав у телеграм, реагуючи на комбіновану атаку РФ.

"Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини", - прокоментував Зеленський.

Президент нагадав, що окупанти у Полтаві влучили в житловий будинок, внаслідок чого повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. Загинуло троє людей. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу.

Він зауважив, що є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. За даними Зеленського, станом на 10:18 відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. 

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - наголосив президент.

  • Уночі та вранці 1 лютого росіяни атакували Україну ракетами й безпілотниками. Унаслідок влучань дронів у Запоріжжі, Полтаві та Харкові є жертви. Через пошкодження енергоінфраструктури у низці регіонів запровадили відключення світла.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
російська армія
безпілотник
допомога Україні
підтримка України
ракетний удар
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+3.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 лютого
11:06
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами: у Харкові, Полтаві та Запоріжжі є загиблі й поранені
10:50
наслідки російської атаки, Суми
Кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Сумах 30 січня зросла до 10 людей
10:45
міна, розмінування
У січні фахівці Міноборони розмінували понад 8 700 га деокупованих територій
10:33
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Дуже серйозний мобілізаційний ресурс": військовий експерт Снєгирьов назвав кількість увʼязнених у РФ
10:29
F-16
Під час атаки РФ на Україну Польща піднімала винищувачі F-16
10:19
У ГУР спростували заяви Фіцо щодо причетності до організації протестів у Словаччині
10:02
OPINION
Гранти та "грантоїди": діалог не потрібен жодній зі сторін
10:00
Інтерв’ю
Роман Борщ
"Коли я бачу чиюсь безтурботність на вулицях, то розумію, що для цього і пішов служити", - ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ після 33 місяців полону
09:39
Міноборони
У січні Міноборони допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння і військової техніки
08:51
Донецька область
Минулої доби росіяни поранили трьох мирних жителів Донеччини
08:41
Кіт Келлог
Завершення війни в Україні можливо домогтися "протягом місяців": спецпредставник Трампа Келлог
08:14
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 134 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 штурм
08:05
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила 1430 військових
08:00
OPINION
Чи віддасть Георгеску Трансільванію Угорщині?
07:15
Правоохоронці на Київщині викрили дві схеми незаконного вивезення за кордон старовинних артефактів
07:00
Огляд
Кабельні диверсії: російський слід у пошкодженні критичної інфраструктури Балтійського моря
06:25
Оновлено
корабель рф
РФ вивела у Чорне море один ракетоносій
06:21
криптовалюта
Перевели криптовалюту на понад $200 тис.: на Балі групу росіян підозрюють у викраденні та пограбуванні українця
04:26
діти Україна
Усе життя прожили в окупації: на підконтрольну Україні територію повернули двох дітей
03:54
Прапор США
У США розбився літак з шістьма людьми на борту
03:13
Дональд Трамп
Трамп висловив намір запровадити мита на товари з ЄС
03:00
Рятувальнии обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Авіакатастрофа у Вашингтоні: слідчі опрацьовують "чорні скриньки", рятувальники знайшли тіло 41 загиблого
02:04
Роберт Фіцо
"Абсурдне звинувачення": у Чехії заперечили заяви Фіцо про втручання Праги у внутрішні справи Словаччини
01:31
У Сирії США високоточним ударом ліквідували оперативника крила "Аль-Каїди"
01:14
Дональд Трамп
Трамп заявив про "дуже серйозні" дискусії з РФ, сподівається, що вони з Путіним зроблять щось "значне" для припинення війни
00:48
Оновлено
Росія атакувала центр Одеси балістикою ввечері 31 січня: є постраждалі
00:45
Кирило Буданов
У ГУР заперечили фейк роспропаганди, нібито очільник розвідки Буданов був у готелі в Одесі в момент ракетного удару
2025, п'ятниця
31 січня
23:54
Андрій Шевченко
Андрія Шевченка висунули кандидатом до виконкому УЄФА
23:46
Фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" здобув нагороду американського фестивалю "Санденс"
23:12
Оновлено
Новомлинськ, Харківщина
РФ знову взяла під контроль Новомлинськ на Харківщині, просунулась на Донеччині, - DeepState
23:01
Георгій Бущан, ФК "Аль-Шабаб"
Бущан після трансферу з "Динамо" відіграв дебютний матч у Саудівській Аравії
22:58
Піротехніка, салюти, феєрверки
В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверк: поліція проводить перевірку
22:46
Андрій Юсов
Ворог здійснює ротації військових КНДР через великі втрати, - Юсов
22:38
Збірна України, футзал
Україна перемогла Німеччину у відборі на Євро-2026 з футзалу
22:35
OpenAI
Надаватиме швидші й чіткіші відповіді: OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту o3-mini
22:18
поліція
Звинувачення Андрія Білоуса в домаганнях: поліція почала перевірку ймовірних неправомірних дій викладача вишу
22:00
Іран
Призведе до "тотальної війни у регіоні": очільник МЗС Ірану застеріг США від атаки по ядерних об'єктах країни
21:49
Беньямін Нетаньягу
Білий дім підтвердив, що Нетаньягу стане першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Трамп
21:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Оновлення" Агенції оборонних закупівель: головні причини звільнення голови АОЗ та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:28
У Нідерландах Умєров відвідав авіабазу, де українських військових навчають для роботи з F-16
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV